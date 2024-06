"Corriamo la Vita". Tra le vie del paese per solidarietà

Sabato Sant’Angelo in Pontano farà da cornice alla quinta edizione di "Corriamo la Vita", appuntamento sportivo promosso dall’ente "Pro-muovi…amo la vita odv". La manifestazione prenderà il via dalle 16.30 in via Verdi e alle 18 partirà la consueta corsa non competitiva di otto chilometri lungo le vie del paese con viste mozzafiato. Gli organizzatori tengono a precisare che il percorso può essere fatto da chiunque, anche solo camminando. "L’obiettivo non è soltanto offrire ai partecipanti un momento di sano sport all’aria aperta – spiegano –, ma anche un’occasione per riflettere: una passeggiata per riscoprire se stessi e i veri valori della vita. Si potrà inoltre optare per una passeggiata naturalistica "Sulle tracce di San Nicola".

Sotto la guida esperta del professor Ruben Marucci si visiteranno i luoghi dove il santo ha coltivato e nutrito la sua vita spirituale. La serata si concluderà con una cena aperta a tutti, dove si potranno gustare piatti preparati dalla Proloco e ascoltare buona musica sulle note del gruppo "I sette in condotta". L’iniziativa, nata per desiderio della fondatrice dell’ente Anna-Lisa Graziosi (nella foto) scomparsa nel 2020 dopo una lunga malattia, vuole portare avanti il suo messaggio: conciliare la promozione di sane abitudini con la generosità. L’intero ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto, come consuetudine, alla ricerca in campo oncologico.