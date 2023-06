CORRIDONI, IL PROGETTO CON I RAGAZZI DELL’IPSIA

Al teatro "Lanzi" di Corridonia è andato in scena "Formidable. Ed è subito sera", lo spettacolo conclusivo del progetto di laboratorio teatrale "Diversità è bellezza", ideato è promosso dalla consigliera comunale Onelia Ceschini, che ha visto coinvolti le classi prime dell’Ipsia Corridoni, le quali, per un anno si sono messi alla prova, lasciandosi guidare dalla regista Fabiana Vivani. Giorno dopo giorno, gli studenti hanno sviluppato la capacità di relazionarsi tra loro in modo consapevole, aumentando sicurezza, stima in se stessi e spirito di collaborazione. L’appuntamento è stato un successo, a dimostrazione di come con il teatro, che è immedesimazione nell’altro e ascolto delle proprie emozioni, si possono abbattere le barriere della comunicazione e combattere bullismo e cyberbullismo, fenomeni purtroppo dilaganti tra i giovani. "Ci auguriamo – ha affermato il preside Gianni Mastrocola – che questa esperienza altamente formativa possa continuare negli anni a venire. Ringrazio i ragazzi per l’impegno e la dedizione dimostrati per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo e il sindaco Giuliana Giampaoli e tutta l’amministrazione comunale per aver sostenuto il progetto".