Corridonia aderisce al Consorzio calzaturiero

Corridonia entra nel Consorzio della calzatura fermano-maceratese. Il Comune ha deliberato la volontà di aderire al protocollo di intesa con il consorzio, che si prefigge la tutela e la promozione delle eccellenze manifatturiere del distretto. Dando di fatto continuità al percorso intrapreso da alcuni Comuni della zona attraverso "Craft Europe", una sorta di alleanza europea volta a promuove la creazione di indicatori geografici protetti (Igp) per i prodotti industriali e artigianali di origine Ue. "L’idea è di valorizzare sempre più il prodotto calzaturiero – ha illustrato l’assessore Massimo Cesca –, cercando di intercettare fondi comunitari. Chi poi dovrà aderire, in maniera volontaria, saranno le aziende che dovranno rispettare le norme disciplinari del consorzio, come la tipologia di produzione o i materiali utilizzati. Adesso il nostro lavoro sarà di spiegare alle aziende le opportunità di questo protocollo. Inoltre, considerando anche la delicata fase economica attuale, si tratta di fornire una opportunità in più agli operatori calzaturieri, che potranno avvalersi di uno strumento aggiuntivo. Il Comune avrà anche uno sguardo più ampio verso le esigenze dei vari settori imprenditoriali. L’Europa andrà sempre più a finanziare non i singoli settori ma le strutture aggregate quindi, per l’ente, il consorzio sarà utile a intercettare risorse mentre le aziende avranno la possibilità di valorizzare il loro saper fare su una scala più ampia".