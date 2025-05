Corridonia, centri estivi e colonie

"Scegli la tua estate". È con questo slogan che si preparano a partire i centri estivi di Corridonia. In quest’ottica sono state approvate due delibere di giunta, per avviare l’iter di attivazione dei servizi per le attività estive stanziali e marine dedicate ai minori tra 3 e 14 anni. Di recente è stato reso noto un avviso pubblico per la co-progettazione con il Comune, con scadenza il 13 maggio, rivolto a operatori in ambito educativo, associazioni culturali e sportive, cooperative, onlus, asili, scuole dell’infanzia e oratori per l’assegnazione prima dell’estate degli spazi comunali, messi a disposizione gratuitamente. I centri estivi stanziali saranno a Villa Fermani e nelle scuole elementari di Colbuccaro, San Claudio e Martiri della Libertà, le materne di Campogiano e Crocifisso. Confermati i centri marini sul lungomare nord di Civitanova dal 30 giugno all’ 11 luglio e dal 14 luglio al 25 luglio. Anche in questo caso è stato avviato l’iter per la co-progettazione dell’iniziativa.