Corridonia, con l’Anpi incontro sugli internati a Urbisaglia

In occasione delle iniziative per la Giornata della Memoria, l’Anpi Sesto Luciani di Corridonia, con il patrocinio del Comune, propone un incontro aperto alla cittadinanza che si terrà domani alle 17.30 nel salone del centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" di via Cavour. La memoria sarà appunto il tema principale che sarà sviscerato nel pomeriggio, partendo proprio da un esempio vicino al territorio Maceratese, ovvero dal campo di internamento di Urbisaglia. In cattedra, infatti, salirà la professoressa Giovanna Salvucci, presidentessa della Casa della memoria, la quale racconterà ai presenti le peculiarità e la sua esperienza del lavoro svolto in questo ambito. L’Anpi inoltre invita i partecipanti all’evento a proporre letture, racconti, storie o condividere esperienze familiari sul tema dell’internamento in modo da onorare le vittime della persecuzione nazifascista.