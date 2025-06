Corridonia, gli alunni sulla scena del crimine. A lezione con la polizia

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Macerata con i colleghi dellla polizia scientifica sono saliti in cattedra alla scuola primaria Lanzi di Corridonia, in occasione della settimana culturale organizzata dall’istituto comprensivo.

Gli alunni delle classi quarte e quinte infatti hanno avuto l’opportunità di ascoltare gli ispettori delle volanti, i quali hanno illustrato come è organizzato l’ufficio di prevenzione generale e i compiti che quotidianamente svolgono gli agenti nelle attività di prevenzione, soprattutto di soccorso pubblico. Non sono mancate le domande poste dagli alunni, animati dalla curiosità di conoscere meglio le procedure d’intervento e le esperienze vissute dai poliziotti.

Inoltre, gli operatori della Scientifica di Macerata hanno contribuito a raccontare la loro esperienza, soprattutto nello spiegare gli strumenti a disposizione del reparto più specializzato nelle investigazioni in senso classico che ha la polizia di Stato: dalla simulazione di un sopralluogo per omicidio, alla repertazione delle tracce, facendo partecipare gli alunni al processo tecnico per l’esaltazione delle impronte lasciate proprio dagli studenti.

Per concludere in bellezza, selfie di rito con l’auto di servizio della polizia.