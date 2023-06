Corridonia ha festeggiato Ada Spreca: 100 anni di simpatia, forza e determinazione

Tutta la comunità di Corridonia abbraccia i 100 anni di Ada Spreca. Donna generosa e disponibile, la sua spiccata ironia e simpatia le hanno permesso di affrontare le prove della vita che ha sempre superato con tanta forza e determinazione. La neocentenaria ha festeggiato questo momento circondata dall’affetto del figlio Enrico, della sorella Eugenia, dei nipoti e degli amici che per l’occasione si sono ritrovati accanto a lei. In più ha ricevuto la visita del sindaco Giuliana Giampaoli che le ha consegnato una pergamena come ricordo di questo importante traguardo raggiunto.