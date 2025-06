Corridonia in lutto. Addio a Trippetta, anima di sociale e volontariato

L’intera comunità di Corridonia piange la scomparsa di Ennio Trippetta, venuto a mancare ieri all’età di 85 anni. Tanti i messaggi di cordoglio di quanti lo conoscevano. Aveva creato un’attività di vendita di prodotti agricoli e floreali ma soprattutto era impegnato nel sociale, infatti è stato uno dei soci fondatori della locale sezione Avis e nel 2023 era stato celebrato per i suoi 55 anni di donazioni, un impegno iniziato nel 1967 a 28 anni. "Quando un mio amico fu coinvolto in un incidente stradale e quindi serviva una trasfusione. Sono arrivato a 103 donazioni – ricordò durante una intervista al Carlino – per questa opera di volontariato nel 2009 il presidente Giorgio Napolitano mi conferì l’onorificenza al merito come Cavaliere delle Repubblica". "Siamo vicini nel cordoglio alla famiglia Trippetta per la scomparsa del caro Ennio nostro socio fondatore con la tessera numero 1 – lo ricorda il direttivo Avis –. Grazie Ennio per la testimonianza e il tuo contributo". Trippetta lascia la moglie Rita e i figli Fabio ed Emanuela. Il funerale sarà celebrato oggi nella chiesa dei santi Pietro, Paolo e Donato, alle 16.30, mentre la salma è esposta nella Sala del Commiato Verdini, in via Font’Orsola.

Diego Pierluigi