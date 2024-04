Corridonia in lutto. Addio a Jerry Silvestri del gruppo "San Siro ’82"

L’intera comunità di Corridonia piange la scomparsa di Jerry Silvestri (nella foto), venuto improvvisamente a mancare all’età di 55 anni. Molto noto in città, sono stati tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. Silvestri infatti era anche conosciuto per aver fatto parte del gruppo "San Siro ’82", ovvero quei giocatori, lui era il portiere, che facevano parte della categoria Giovanissimi del Corridonia Calcio e misero piede sul prato dello stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, per sfidare l’Inter.

"Siamo un gruppo di amici oltre che compagni di squadra – lo ricorda l’amico di infanzia Massimo Ciocci – siamo cresciuti insieme. Ogni volta che ci ritrovavamo lui non era mai cambiato, simpatico e amicone di tutti. È un momento triste e difficile, lo ricorderemo sempre, e faccio le più sentite condoglianze alla famiglia". Quella compagnia non si era mai persa di vista.

"Una persona scherzosa e piena di iniziative – afferma commosso il suo allenatore di allora, Fiorenzo Pettinari – sempre molto espansivo ed estroverso con i suoi compagni. Era il portiere titolare di quella squadra, ed ogni volta che ci riunivamo aveva sempre la battuta pronta. Lo ricorderemo per sempre". Jerry lascia la madre Adriana, la moglie Adi, i figli Alessandro con Sara, Lara, la sorella Denise, il cognato Andrea e il nipote Edoardo. Il rito funebre verrà celebrato domani alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato mentre la salma sarà esposta alla Sala del Commiato Verdini in via Font’Orsola a partire delle 8 di oggi.

Diego Pierluigi