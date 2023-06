Incidente in un capannone a Corridonia: morto un uomo schiacciato da un mezzo agricolo

Corridonia (Macerata), 25 giugno 2023 – Un uomo di 72 anni è morto a Corridonia dopo essere rimasto schiacciato da un mezzo agricolo. E’ successo poco dopo le 18 in via Costantinopoli, in contrada Montecavallo, nella zona di Villa Fermani. Secondo le prime ricostruzioni, all’interno di un capannone di un’azienda agricola, l’uomo stava scaricando una sorta di motozappa da un carrello, quando sarebbe stato schiacciato dall’attrezzo.

A dare l’allarme è stato un familiare che, non avendo notizie dell’uomo da alcune, si era recato sul posto. Sono stati subito allertati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Ma per il 72enne non c’era nulla da fare. La zona in cui è avvenuto l’incidente è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, poi i militari di Corridonia hanno eseguito gli accertamenti del caso.