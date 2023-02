Corridonia, la festa è qui Il Carnevale parte domani

di Diego Pierluigi

"A Corridonia la tradizione continua all’insegna del sano divertimento e della voglia di vivere, oggi ancora più forte dopo i disagi di questi ultimi anni". È pronto a rimettersi in moto, dopo anni di stop causa pandemia, lo storico carnevale dei bambini giunto oramai alla 62esima edizione. Un appuntamento anticipato rispetto al passato, considerando che la manifestazione, allestita dal Comune in collaborazione con il centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita" si accenderà domani (a partire dalle 14.30) quando le vie della città saranno colorate da carri allegorici, gruppi mascherati organizzati dalle scuole e dalle associazioni del territorio con le note della banda musicale "G. B. Velluti" a fare da colonna sonora all’evento. L’itinerario prevede come punto di partenza la zona pedonale di viale Italia, per poi snodarsi in direzione Porta Romana e via IV Novembre, inoltre a rendere ancora più gioiosa la giornata sarà presente la coinvolgente musica unita all’animazione di Multiradio, così come non mancherà la battaglia dei coriandoli che per l’occasione si svolgerà nella nuova location del piazzale di Porta Romana. "Ci sono stati molti cambiamenti quest’anno – illustra l’assessore con delega alle manifestazioni ricreative Gemma Acciarresi –, dal luogo alla data, inusuale per Corridonia, solita farlo il sabato prima del martedì grasso, ma quest’anno saremo i primi a iniziare, decisione data anche dalla disponibilità dei carri nonché dalle date degli altri comuni – precisa – è controproducente a tutti sovrapporre manifestazioni dello stesso tipo specialmente se tra paesi limitrofi, ecco del perché della scelta del 4 febbraio. L’evento sarà ad ingresso gratuito e verranno offerti dolci tipici e coriandoli ai bambini. Per una giornata di festa durante la quale, la voglia di divertirsi contagerà sia giovani che adulti". In aggiunta al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" (alle 17.30) andrà in scena un interessante novità legata alla mostra su Carlo Crivelli "Le relazioni meravigliose" che ha visto protagonista anche Corridonia sia con l’esposizione all’interno della pinacoteca parrocchiale sia con diverse iniziative collaterali. In quest’ottica l’associazione culturale "Luigi Lanzi" proporrà un originale laboratorio con strumenti musicali di ieri e di oggi per avvicinare i più piccoli alla musica e all’arte, dal titolo "Tutta un’altra musica".