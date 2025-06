Corridonia, la piscina riapre con una festa. Lo ZChalet a bordo vasca

Tornano i tuffi a Corridonia. Dopo la chiusura nella scorsa estate, oggi riapre la piscina "Monte dell’Olmo". Una inaugurazione vera e propria, perché la struttura di via Crocefisso è stata rilevata dalla BluGallery Team presieduta da Gianluca Pecchia, associazione già nota agli appassionati per l’attività che svolge nella piscina al chiuso a Taccoli di San Severino.

Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito a partire dalle 9 e andrà in scena una festa all’insegna del divertimento e della musica, con il dj set dalle 17 grazie a Multiradio e in consolle Francesco Cangiotti dello ZChalet di Pintura di Bolognola.

"Monte dell’Olmo" sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 20, nei weekend dalle 9 alle 20.30, saranno allestiti corsi di nuoto e attività legate al fitness. Il personale sarà composto sia da ragazzi del posto sia formati a San Severino, e sarà previsto anche un servizio bar/ristorazione. Tra le nuove proposte il "drink + tuffo", con ingresso alle 18.

Per ulteriori informazioni: 351 4668361.