Corridonia, litiga con la fidanzata e minaccia i carabinieri

Litiga con la fidanzata nella camera di una struttura ricettiva a Corridonia. Arrivano i carabinieri e l’uomo, fuori di sé, comincia a inveire contro i militari, insultandoli e minacciandoli. Alla fine lui, un 35enne che vive in provincia di Perugia, è stato denunciato.

L’allarme è scattato due sere fa, quando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata sono intervenuti in una struttura ricettiva di Corridonia. La segnalazione faceva riferimento a una violenta lite tra due persone. Arrivati sul posto i carabinieri hanno accertato, infatti, che in una stanza c’era una coppia di fidanzati che stava litigando violentemente. Il 35enne, in evidente stato di agitazione e decisamente contrariato dall’intervento dei militari, si è prima chiuso nella camera che occupava impedendo alla sua fidanzata, una 47enne anche lei residente in provincia di Perugia, di entrare. Poi, all’avvicinarsi dei carabinieri, ha cominciato a prendersela anche con loro, mostrando fin da subito un atteggiamento minaccioso e per nulla collaborativo. Ha inveito contro i militari insultandoli e minacciandoli, e ci è voluto del tempo prima che l’allarme rientrasse. I carabinieri, al termine delle formalità di rito, lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Chiara Marinelli