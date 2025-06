Corridonia, macchina si ribalta. Due anziani estratti dall’abitacolo

Un’auto è finita contro un furgone fermo a bordo strada, e per soccorrere un’anziana è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto alle 18 di ieri, in località Campogiano di Corridonia. Una Fiat Panda, con a bordo due anziani, mentre percorreva la strada, è finita contro un furgone, che era parcheggiato sul bordo della carreggiata. Nell’impatto, l’utilitaria si è ribaltata. Sul posto sono stati subito chiamati i soccorsi. A bordo della Panda c’era una coppia di anziani. L’uomo è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, ma per soccorrere la donna sono dovuti intervenire i pompieri, che poi l’hanno affidata alle cure del 118. Entrambi sono stati portati in ospedale a Macerata, ma per fortuna non sono in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Macerata, che ora ricostruiranno la dinamica e le cause dell’incidente.