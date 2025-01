Corridonia, Maria Pia festeggia i 100 anni vissuti tra i libri e l’orto

Soffia su 100 candeline Maria Pia Foglia, nata a Urbisaglia il 19 gennaio del 1925, attualmente residente con la figlia a Corridonia, dove lavora ancora l’orto di casa. Maria Pia ha sempre nutrito una grande passione per la lettura, in particolare per i libri di storia, e ha frequentato per anni la biblioteca del paese conducendo una vita con amore e dedizione per la famiglia. L’ambito traguardo è stato celebrato dalla sindaca Giuliana Giampaoli che, con la sua vice Nelia Calvigioni, ha consegnato alla festeggiata una pergamena speciale.