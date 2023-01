Corridonia

L’antico rione di Cerqueto, nel pomeriggio di domani sarà catapultato in un viaggio nel medioevo con "In Dulci Jubilo", lo spettacolo teatrale itinerante, nel quale la rappresentazione della natività farà da cornice ad una narrazione, legata alla storia di un personaggio della Montolmo di fine XV secolo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è realizzata dall’associazione culturale "La Contesa della Margutta" in collaborazione con il Comitato ricreativo associativo zona industriale. e l’associazione festeggiamenti Santa Maria, e con la regia dell’educatrice teatrale Fabiana Vivani. Saranno due le sessioni in cui si svolgerà la manifestazione (ad ingresso gratuito): alle 16.30 e alle 18, con partenza dal piazzale antistante Porta Santa Croce. Durante la rappresentazione verranno offerti caldarroste, vin brulè e dolci della tradizione.