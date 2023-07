Corridonia, pronto a sbarcare il BookCrossing, libera circolazione della cultura

Anche a Corridonia è pronto a sbarcare il "BookCrossing". Il Comune ha infatti aderito al progetto promosso del team Stammibene e portato avanti dal Ddp Av3, in collaborazione con Pars, Glatad, Berta ‘80 insieme a Cooss Marche. L’iniziativa pone al centro della sua azione la condivisione del sapere attraverso i libri, accessibile sia ai grandi che ai più piccoli, in un sistema di circolazione libera della cultura letteraria di ogni genere. Una vera e propria biblioteca a cielo aperto dove si può prendere un volume senza alcun vincolo, lasciando al suo posto un proprio libro che potrà diventare così di qualcun altro. La prima casetta sarà inaugurata oggi (ore 21) a Villa Fermani, dove andrà in scena anche lo spettacolo dedicato ai bimbi "Racconti sotto le stelle" dell’associazione "EquiLibri" che porterà nel parco "Sette streghe per Biancaneve", curato da Franco Bury". Già definiti gli altri punti di scambio, i quali oltre che nel parco di Villa Fermani saranno istallati: ai giardini di viale Trento, nell’abbazia di San Claudio, a Colbuccaro "alto" accanto alla chiesa parrocchiale, Colbuccaro "basso"; al parco Don Luigi Cartechini in zona Beati, al parco giochi Bramante nella zona industriale, vicino al campo sportivo Enaoli e alla sede del Cag in via Cavour. "Abbiamo voluto ampliare il progetto – spiega l’assessore alla cultura Massimo Cesca (nella foto) – in modo da assicurare una copertura capillare, andando ad installare le casette in quei punti di maggiore fruizione pubblica. Lo scopo è favorire una libera divulgazione di idee, chiunque può lasciare un libro o prenderlo in maniera totalmente gratuita e spontanea; un progetto culturale innovativo proprio perché è lasciato alla libertà di ogni singola persona – aggiunge – poi è rivolto sia a grandi che piccoli. Cercheremo di presentare l’iniziativa nelle scuole e all’interno delle associazioni cittadine affinchè tutti siano consapevoli dell’importanza di questa opportunità".

Diego Pierluigi