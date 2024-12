Corridonia, riabbassate le tariffe al nido

Tornano alla normalità le tariffe del nido comunale Girotondo, finito nel mirino dei gruppi di opposizione Corridonia Insieme e Pensare Corridonia, guidati dall’ex vicensindaco Pierantoni. "Dopo mesi di mozioni, interrogazioni – ha tuonato la minoranza – e persino Pec di protesta delle famiglie, l’amministrazione ha finalmente capito che aumentare le tariffe senza criterio non era una grande idea. Così le tariffe giornaliere tornano da 9 a 7 euro per il tempo pieno, e da 7 a 5 euro per il tempo parziale. Durante le nostre contestazioni, la vicesindaca Calvigioni aveva persino dichiarato che le famiglie erano contente degli aumenti e che i conti non li aveva fatti. Quanto si può essere felici di pagare di più lo stesso servizio? Ora, con un’umiltà che non ci aspettavamo, è tornata sui suoi passi. Le famiglie tirano un sospiro di sollievo, ma in parte. Occhi puntati sui voucher, speriamo non siano un cavallo di Troia per rimangiarsi quanto appena concesso".