Corridonia sempre più green "Realizziamo boschi urbani"

di Diego Pierluigi

Si chiama "Respiriamo a Montolmo" ed è la nuova realtà cittadina che, come chiaro obiettivo, si pone quello di stilare un progetto pluriennale da sviluppare in più fasi, finalizzato a piantare alberi per creare piccoli boschi urbani e favorire la biodiversità. Il progetto "green" è aperto a singoli, associazioni e prevede il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e scuole, ed anche il nome non è stato scelto a caso. "Le piante fanno parte della nostra storia tant’è che erano parte dell’antico nome della nostra città – illustra Andrea Germondari, uno dei promotori dell’iniziativa –. Insieme ad altri, tutti che condividiamo questa passione, stiamo cercando di ideare un gruppo di riforestatori a Corridonia, in modo da creare dei piccoli boschetti da allestire su delle aree verdi pubbliche del Comune. Siamo solo all’avvio ed in questa ottica abbiamo già presentato il progetto sia all’amministrazione comunale, dove abbiamo riscontrato una positiva apertura e stiamo attendendo che ci riconvochino per capire come procedere, che alle scuole del territorio in quanto la progettualità si divide in due fasi – spiega –: la prima è partecipare alla giornata mondiale dell’albero in programma il 21 novembre, e per l’occasione vorremmo mettere in atto una massiccia piantumazione, dopodiché, durante l’anno ed insieme agli istituti scolastici aderenti, tenere delle lezioni incentrate sull’educazione ambientale mirate in aggiunta all’allestimento di piccoli vivai con delle uscite didattiche da fare nei boschi".

Già messo in agenda un primo step che avverrà la mattina del 7 maggio quando si terrà un incontro (info e prenotazioni: [email protected] o 328.4623833) all’Abbadia di Fiastra per visitare la riserva, ovvero una camminata dove potranno partecipare bambini, ragazzi e adulti alla scoperta dell’ecosistema boschivo e degli animali che lo popolano. "Ad aver aderito è inoltre la locale associazione genitori (Age) – afferma Germondari – poi a guidarci sarà il Centro di Educazione Ambientale e lo scopo che ci siamo prefissati è conoscere la foresta naturale più vicina a noi con l’intento di riprodurre le sue varietà ed i suoi principi, ma sarà anche un modo per allargare il gruppo".