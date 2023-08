"Corridonia: Un anno dopo l'inaugurazione, l'area camper è abbandonata"

"Area camper di via San Giuseppe nel totale abbandono". È il monito dei gruppo di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, riguardo lo stato in cui versa la zona dedicata ai camperisti, situata all’interno dell’ampio parcheggio dell’ex Lidl, che era stata inaugurata poco più di un anno fa dall’allora primo cittadino Paolo Cartechini. Erba alta e sporcizia nella zona sono i disagi principali. "Ricordate l’area camper inaugurata dall’amministrazione Cartechini vicina al nuovo Centro Pastorale? Ne ricordate la siepe ben curata, la pulizia e l’ordine che la caratterizzavano? Ora i camperisti che arrivano nella nostra città trovano il totale abbandono, altro che il volano del turismo. Confidiamo che questo appello aiuti l’amministrazione a prendere coscienza che non è sufficiente avere buone intenzioni, ma occorrono azioni coordinate".