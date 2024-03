Corsa a sistemare le strade: traffico in tilt

Operai al lavoro in qualsiasi ora della giornata, anche in quelle di punta come al mattino con l’ingresso degli studenti a scuola ed inevitabile caos di traffico. Ieri la bretella Paolina era percorribile in un solo senso di marcia e con traffico a passo d’uomo per permettere di tappare buche e sconnessioni della pavimentazione. Lo annuncia lo stesso sindaco Antonio Bravi che precisa che si tratta dell’appalto dei tre lotti funzionali già finanziati all’interno del bilancio 2023 per una spesa complessiva di 1.120.000 euro. Molti i commenti sui social che parlano di manutenzioni, anzi di "toppe" elettorali, essendo prossime le elezioni amministrative. Considerazione che non si lascia sfuggire Fratelli d’Italia che punta il dito soprattutto sulle condizioni delle strade di campagna. "I lavori sulle strade di campagna - si legge in una nota - sono la prova evidente che le Giunte Bravi/Fiordomo hanno completamente fallito nell’assicurare un servizio concreto ai cittadini delle periferie recanatesi, come abbiamo più volte ribadito anche in Consiglio comunale con i nostri consiglieri Simonacci e Trucchia. Oltre a Bagnolo, dove stanno avvenendo lavori ’a pezzi’ e nelle ore di punta, la situazione più grave è quella di Santa Croce e Contrada Saletta, dove alcune strade, che sono sempre state considerate come comunali, risultano invece essere vicinali con consistenti disagi per i cittadini che non riescono ad avere risposte chiare dagli uffici". Distinzione che implicherebbe, secondo Fratelli d’Italia, una partecipazione del 50% del privato alla loro manutenzione. "Sembra, infatti, continua la nota, che l’amministrazione abbia proposto un consorzio tra residenti e Comune: una situazione paradossale che non ha alcun appiglio né logico né legale. Se, infatti, quelle strade fossero effettivamente vicinali, il Comune non sarebbe in alcun modo tenuto a occuparsi dei lavori; se invece le strade fossero comunali, non devono essere i cittadini a dividere le spese col Comune. Troviamo gravissimo che gli amministratori, in special modo nelle persone del sindaco Bravi e dell’ormai ex assessore ai Lavori pubblici Fiordomo, non sappiano che soluzioni adottare".