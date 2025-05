Corsa alla Spada, c’è il gran finale. Sfilata con seicento figuranti

Una giornata che celebra la signoria dei da Varano di Camerino e le tradizioni che hanno reso unica una rievocazione storica nata nel 1982. Grande festa, oggi, nella città ducale per la 44esima edizione della Corsa alla Spada. Si inizia alle 9.30 alla sede del rettorato Unicam con la Giornata dei laureati all’università di Camerino, quinto incontro degli studenti di chimica degli anni 1967-72. Vari i temi che vengono affrontati durante l’incontro: La nostra rievocazione storica (Donatella Pazzelli) I da Varano, dalla Residenza Fortificata al Palazzo di Città (Fiorella Paino, Giovanni Marucci, Leo Marucci) Alchimia e Chimica nel Rinascimento / Scienza e segreti ai tempi dei da Varano (Claudio Pettinari).

Alle 10 il programma prosegue con una visita guidata ai giardini di Palazzo Varano, dove è possibile esplorare l’Orto Botanico "Carmela Cortini", un angolo di natura e storia che racconta la passione per la botanica e la ricerca scientifica nel cuore della città. Nel pomeriggio prende vita il cuore pulsante della manifestazione, con il ritorno delle sfide che contraddistinguono il Palio.

Dalle 15 il centro storico si trasforma in un palcoscenico medievale con il tradizionale corteo storico, che vede sfilare oltre 600 figuranti in abiti d’epoca, e diventa terreno di gara per la Staffetta rosa e per l’attesa Corsa alla Spada, momento culminante della giornata. Ospiti d’eccezione, i figuranti della Cavalcata dell’Assunta di Fermo e della Compagnia del Grifoncello di Perugia, che porteranno la loro tradizione e il loro spirito festoso a Camerino. Momenti di spettacolo a cura de Le danze di Costanza di Etra, le Soavi Allegrezze dei Da Varano con la Corte Malatestiana di Gradara e la Militia Bartholomei.

"Una giornata unica, tra cultura, storia e spettacolo, per celebrare la grandezza di una tradizione che continua a entusiasmare e a coinvolgere tutti", annunciano gli organizzatori. A vestire i panni dei signori di Camerino in questa edizione Gianfranco Broglia, presidente del comitato locale di Croce Rossa e la moglie Fabrizia Piccinini.