Corsa alla Spada e Palio,. Camerino è in festa

È partito il conto alla rovescia per la 43ª edizione della Corsa alla Spada e Palio, in scena a Camerino domenica, col corteo storico, la staffetta rosa e la corsa che incoronerà l’atleta più forte e assegnerà il palio al terziero con il migliore lavoro di squadra. Ma tante sono le iniziative in attesa della giornata conclusiva. Oggi, alle 15 in basilica, spazio ai più piccoli con la “Ballata per San Venanzio“, spettacolo delle scuole d’infanzia Ortolani, L’aquilone e Maria Ausiliatrice e dell’orchestra scolastica – diretta dal prof Antonio Coloccia – della secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Giovanni Boccati“.

Alle 17, al Sottocorte Village (o nella geostruttura di via Madonna delle Carceri in caso di maltempo), le primarie di Salvo D’Acquisto e Ugo Betti organizzano “Il mercatino delle erbe aromatiche“ con le Soavi Allegrezze dei Da Varano; all’interno dell’iniziativa gli Acrobati del Borgo propongono “Manigoldo e il Diavolo“. Gli stessi artisti animeranno le taverne dalle 22. Domani alle 18,30 il Convento dei Cappuccini di Renacavata ospita lo spettacolo teatrale “La montagna sacra. Sulle tracce di san Francesco“ di e con Giorgio Felicetti e con Giovanni Aiardo Esposito, Valentina Bonafoni, Moira Ciccioli e Gian Paolo Valentini. Dalle 23, al Sottocorte Village, il movimento giovanile Panta Rei organizza “Il Palietto“, la corsa più irriverente aperta agli studenti universitari e ai giovani della città. Venerdì, con la collaborazione di Unicam, si svolgeranno due convegni al campus universitario: uno alle 10,30 su “L’altra Camerino“ e l’altro alle 15,30 “Costruttori di castelli“, con l’Archeoclub Marca di Camerino. La giornata si concluderà con un appuntamento curato dall’associazione Musicamdo: “Le Nuvole“ in concerto al Sottocorte, alle 22. Infine sabato, alle 15, stessa location per “Giovani in corsa“.