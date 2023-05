Corsa alla Spada, è tempo della conquista

di Marco Belardinelli

C’è grande attesa per la Corsa alla Spada e per il Palio numero 42. Oggi il corteo, composto da oltre 400 figuranti, attraverserà il cuore della città di Camerino con partenza alle 15. Tre maxi schermi posizionati lungo il percorso, gli ingressi liberi e gratuiti in alcune zone e con biglietto nelle piazze del centro, permetteranno a tutti di partecipare a questo eccezionale evento che riporta nell’antico tracciato la festa più importante della tradizione. Da San Venanzio a Santa Maria in Via il tratto in centro ritornerà ad essere terreno di gara per le ragazze della staffetta rosa, i tre ragazzi dell’apripista e per i trenta atleti che cercheranno di conquistare la spada con partenza alle 17, quest’anno offerta dalla Pasticceria Giorgio Braghetti e realizzata dalla Tecnofer di Gianpiero Carradori. Un premio personale per l’atleta più valoroso, mentre il palio verrà assegnato al terziero che totalizzerà più punti a seconda dell’arrivo dei propri corridori. "La festa è di tutta la città e di tutti coloro che vorranno partecipare – dice la presidente della Corsa alla Spada e Palio Donatella Pazzelli – ed è per questo che abbiamo messo in atto tutte le tecnologie per consentire una visione totale della manifestazione. Abbiamo previsto, grazie alla collaborazione della Proloco, tre punti ristoro in centro, la presenza di postazioni della Cri e altri accorgimenti consapevoli del fatto che ci troviamo in una città ferita dal terremoto, ma che non ha mai perso la sua vocazione turistica e il suo senso dell’accoglienza". Per accedere nel centro storico è necessario munirsi del bigliettobraccialetto rosso (piazza Cavour, dove è posizionato anche un maxi schermo), verde (piazza Caio Mario), giallo (piazza Garibaldi) in vendita al prezzo di 5 euro (bambini fino a 3 anni ingresso gratuito) presso i varchi a partire dalle 13.45. Per queste zone l’ingresso (varco 1) si trova all’inizio di via Giacomo Venezian (incrocio tra via Filzi e via Roma dietro la Cattedrale), mentre i possessori del braccialetto blu devono entrare dall’ingresso di via Pieragostini (varco 2, incrocio tra via Cesare Battisti e piazzale della Vittoria nei pressi della Rocca Borgesca). In piazza San Venanzio, dove si trova il primo maxi schermo, e lungo le vie fino al varco 1 si può stazionare liberamente per vedere la manifestazione, stessa cosa negli spazi di Piazzale della Vittoria e della Rocca del Borgia dove è installato il terzo maxi schermo.