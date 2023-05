Corsa alla Spada, iniziano le feste Oggi mostra e "Cena dei mille"

Al via la quarantaduesima edizione della Corsa alla Spada e Palio di Camerino: si inizia oggi, alle 18, con la mostra fotografica "Camerino Viva", allestita con il contributo del Circolo fotografico "Progetto Immagine" in piazza Umberto I, davanti la chiesa di Santa Maria in via; seguirà la "Cena dei mille" nell’area delle taverne. Il primo fine settimana della manifestazione vedrà protagonisti gli Arcieri de Varano che, dopo la partecipazione al corteo storico ed all’accensione del falò di mercoledì, si sfideranno sabato nella Rocca dei Borgia per il Palio degli Arcieri Studenti, dedicato ai ragazzi soci dell’Asd iscritti a Unicam. Domenica ci sarà il Palio degli Arcieri, quest’anno Palio di Sant’Ansovino in onore del primo Santo Patrono di Camerino: per l’occasione, un nuovo stendardo è stato realizzato a mano dalla giovane artista Martina Paliani di Bevagna. Durante la mattinata si svolgeranno i tiri di qualifica per l’accesso alla finale dei migliori arcieri di ogni terziero; seguiranno nel pomeriggio finale e finalissima, durante le quali i 12 arcieri qualificati (4 per ogni terziero) gareggeranno sia per la vittoria del Terziero che per trionfare individualmente: l’arciere che totalizzerà il maggior numero di punti verrà nominato "Capitano di Compagnia" e si vedrà consegnare lo spadino, meglio conosciuto come Daga (realizzato da Nicola Porzi, anch’egli di Bevagna). Tornando all’Asd Arcieri de Varano, essa è un’associazione sportiva derivante da un gruppo storico di tiro con l’arco nato nel 1995 sotto il nome di Arcieri Camerti, che grazie all’opera fondamentale di Achille Marcelli istituì il primo palio di tiro con l’arco, chiamato "Palio del Galletto". Nel 2003 il gruppo divenne un’associazione con il nome di "Arcieri de Varano". Nel 2015 la compagnia si trasformò in un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni: nello stesso anno il Palio cambiò nome diventando "Palio di Santa Camilla Battista" in onore di Camilla Battista da Varano, dichiarata Santa. Con l’occasione le monache clarisse del convento di Santa Chiara realizzarono lo stendardo raffigurante l’effigie della stessa, come ringraziamento per l’Associazione.

Alessio Botticelli