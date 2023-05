Corsa alla Spada: maxischermi e postazioni nell’antico tracciato

Dopo sei anni nei quali la Corsa alla Spada ha dovuto far fronte alle conseguenze del sisma ed alla pandemia, svolgendosi in luoghi e tracciati diversi, il 28 maggio la gara si riapproprierà, anche solo per un giorno, dell’antico tracciato che da San Venanzio porta al sagrato di Santa Maria in via, tornando così nel centro storico di Camerino. Seguendo alcune indicazioni, quindi, il pubblico potrà assistere alla 42ª edizione della Corsa alla Spada e al Palio anche nel cuore della città: in piazza San Venanzio (ingresso gratuito) sarà possibile vedere in presenza la cerimonia in chiesa, l’uscita della corte, il dono delle famiglie, la partenza del corteo che attraversa il centro storico, la partenza ed un tratto della staffetta rosa e degli apripista e, infine, la partenza ed un tratto della Corsa alla Spada; in piazza Cavour, piazza Caio Mario, piazza Garibaldi e piazza Umberto I sarà invece possibile vedere in presenza, al prezzo di 5 euro (ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni), il passaggio del corteo, l’arrivo della staffetta rosa, l’arrivo degli apripista e l’arrivo della Corsa alla Spada. In piazzale Della VittoriaRocca Del Borgia, infine, si potrà assistere gratuitamente a momenti di spettacolo ed alla cerimonia di premiazione. In piazza San Venanzio, piazza Cavour e piazzale Della Vittoria verranno inoltre installati dei maxischermi. I braccialetti rossi, verdi, gialli e blu, necessari per accedere alle zone a pagamento, saranno in vendita a partire da martedì 16 maggio alla Pro loco di Camerino in via Vincenzo Ottaviani, Sottocorte Village (TelFax 0737632534, Cell. 3458855294). Aggiornamenti e tante altre informazioni sui canali social e sul sito www.corsaallaspada.it

