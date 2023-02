Corsa alla Spada, Pazzelli nuova presidente

di Lucia Gentili

È Donatella Pazzelli di Camerino la nuova presidente dell’associazione Corsa alla Spada e Palio. È stata eletta nei giorni scorsi, quando si è riunito il consiglio direttivo dell’associazione per approvare il bilancio e per la nomina. Il nuovo presidente resterà in carica per i prossimi due anni. Un nome che ha trovato l’approvazione del sindaco Roberto Lucarelli, del parroco di San Venanzio don Marco Gentilucci e dei presidenti dei tre terzieri da cui è pervenuta la proposta: Marco Gagliardi per Di Mezzo, Paola Ticani per Muralto e Paolo Paternesi per Sossanta.

"La Corsa alla Spada e Palio è la manifestazione più aggregante di Camerino – commenta la neo presidente –, perché coinvolge l’intera città nei quindici giorni di festa: c’è chi sfila negli abiti d’epoca e rende bellissimi i cortei, chi si allena per un intero anno al fine di affrontare al meglio le varie gare, chi pensa a tutti i meccanismi burocratici e organizzativi della rievocazione e chi cucina nelle osterie dei tre terzieri. Sono grata per la fiducia che mi è stata accordata e consapevole del gran lavoro che mi aspetta. Prendo il posto di una giovane donna che ha seguito la rievocazione finché ha potuto e non si è mai risparmiata, quindi faremo tesoro dell’insegnamento dell’indimenticata Stefania Scuri. Ancora è presto per dare delle anticipazioni sul programma dettagliato – aggiunge –, tuttavia abbiamo già reso note le quattro date degli eventi principali e ci siamo affacciati alla Bit di Milano con la nostra manifestazione, che vanta fondatezza storica e una longevità ultraquarantennale". Intanto, quindi, sono state rese note le date dei principali della rievocazione storica della Corsa alla Spada e Palio, giunta quest’anno alla 42esima edizione: 15 maggio Cena dei mille, 17 maggio Offerta dei Ceri, 21 maggio Palio di Santa Camilla e 28 maggio Corsa alla Spada e Palio.

La Pazzelli ha una laurea in giurisprudenza, una qualifica per esercitare la professione di avvocato e una registrazione all’ordine dei giornalisti di oltre venticinque anni. Ha una grande passione per la scrittura (è autrice di un romanzo) e per il teatro (fa parte di una compagnia teatrale chiamata "Dieci Donne Mamme Matte"). Nel suo lavoro al Comune di Camerino si occupa di cultura e turismo. È nata, vive e lavora nella città ducale. Anche Delfina Benedetti, presidente della Pro Camerino, si è unita al coro di congratulazioni alla Pazzelli per questa nuova avventura.