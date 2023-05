Corsa alla Spada: presentazione degli atleti e Offerta dei Ceri

Corsa alla Spada e Palio, oltre il maltempo. È partita lunedì la 42ª edizione, con il taglio del nastro della mostra fotografica "Camerino Viva!", in piazza Umberto I, visitabile fino al giorno della Corsa alla Spada (28 maggio). Oggi, alle 16,30 in piazza Umberto I, la festa continua con Cesare Catà in "Fate Caprine Cavalieri Erranti", lezione-spettacolo su miti e leggende dei Monti Sibillini e a seguire, alle 18, presentazione degli atleti e delle atlete di questa edizione e della spada offerta da Giorgio Braghetti e realizzata da Tecnofer di Giampiero Carradori (in caso di maltempo auditorium dell’Accademia della musica in via Savonanzi). In piazza San Venanzio, dalle 21, si terrà la suggestiva cerimonia dell’Offerta dei Ceri con accensione del falò. "Per essere aggiornati sui cambiamenti che siamo costretti a fare a causa del maltempo – consiglia la presidente Donatella Pazzelli – invito a consultare le nostre pagine social e il sito internet www.corsaallaspada.it".