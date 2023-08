Corsa alla Spada protagonista

La Corsa alla Spada e Palio di Camerino dà il proprio contributo nell’accoglienza degli studenti e dei docenti della Toyo University di Tokyo, impegnati in un progetto con Unicam. Domani, alle 18, nel pronao (lo spazio davanti alla chiesa) della basilica di San Venanzio un gruppo di figuranti e i danzatori delle Soavi allegrezze dei Da Varano proporranno un piccolo spettacolo per gli ospiti della professoressa Lucia Ruggeri, responsabile del programma di collaborazione Unicam – Toyo "From disaster reconstruction toward sustainable cities and regions in post Covid-19 era", che prevede giorni intensi di visite e incontri sul territorio. La Corsa alla Spada, che durante l’estate è stata chiamata nelle varie rievocazioni storiche svoltesi nelle Marche e nella vicina Umbria, sarà protagonista della "Caccia ai Tesori Arancioni" del Tci, Touring Club Italiano. Quest’ultima si terrà il prossimo 8 ottobre nella città ducale, Comune Bandiera Arancione dal 2009, proponendo nelle varie tappe previste dal gioco le sue bellezze e tante curiosità. A darne l’annuncio, la presidente dell’associazione, Donatella Pazzelli.