Corsa alle regionali. La squadra dei 5 Stelle: "Impegno concreto con competenza"

Elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle della provincia di Macerata rende noti i nomi dei candidati. Tre uomini e tre donne che, secondo il Movimento 5 Stelle, "sono espressione di un impegno concreto, competente e coerente con i valori del Movimento".

Sono Roberto Cherubini, Domenico Luciani, Monaldo Moretti, Jacqueline Diaz Mercedes, Natascia Dernowski e Alessandra Giuggioloni. I nomi sono stati approvati dagli iscritti martedì sera, in seguito alle votazioni online. Cherubini è attivista storico dei 5 Stelle portavoce comunale a Macerata dal 2015, attualmente presidente della Commissione Affari Istituzionali. Da sempre impegnato in ambito ambientale e culturale, è promotore del turismo sostenibile e fondatore di un Gruppo di Acquisto Solidale per il sostegno ai produttori locali. Luciani è ingegnere e amministratore di una startup innovativa a vocazione sociale. Ha già avuto esperienza amministrativa guidando Petriolo come sindaco nei difficili periodi del sisma 2016 e della pandemia. Moretti, film maker, direttore della fotografia e operatore culturale, ha al suo attivo numerosi progetti artistici e riconoscimenti nazionali e internazionali. Da anni promuove la cultura come strumento di partecipazione civica e coesione sociale. A completare la squadra, il Movimento 5 Stelle ci sono tre donne.

Si tratta di Jacqueline Diaz Mercedes che vive a Montecosaro ed è titolare di un centro di elaborazioni dati contabili, attivista da anni coinvolta in progetti per l’integrazione, l’inclusione e la tutela ambientale, di Natascia Dernowski e Alessandra Giuggioloni (da tre anni presidente del Gas Cittadino) entrambe di Civitanova, attive nel tessuto sociale, tutte orientate alla promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva.

"Con queste due candidature civitanovesi, la città raggiunge una presenza significativa nel panorama elettorale regionale, contando ben 13 candidati tra le diverse liste in corsa alle elezioni di settembre: un segnale concreto della vivacità politica e del crescente protagonismo di Civitanova in ambito regionale", spiega il Movimento in una nota.

La presentazione ufficiale della lista del Movimento 5 Stelle per le regionali è oggi alle 16.30, nella sede elettorale della coalizione "Alleanza per il Cambiamento", nella Galleria Dorica di Ancona. All’evento parteciperanno tutti i 28 candidati regionali del Movimento, insieme con il candidato presidente Matteo Ricci.