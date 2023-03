Corsa contro il tempo su due fronti Rilevazione automatica dei guasti

L’Aato 3 è impegnata su due fronti: migliorare l’efficienza della rete e, contestualmente, arrivare al gestore unico del Servizio idrico integrato entro il 2025, pena la messa a gara dello stesso, con il rischio che finisca nelle mani di privati, magari anche stranieri. Sul primo fronte, proprio nei giorni scorsi è stato siglato un accordo di programma da 20 milioni di euro, tra l’Aato 3 di Macerata e le Aato di Fermo e Ascoli Piceno, per l’introduzione nei Comuni del cratere di sistemi di rilevazione automatica delle perdite al fine di ridurre il fenomeno. "Un risultato politico straordinario - ha sottolineato il presidente Alessandro Gentilucci (nella foto)-. Abbiamo messo insieme tre Autorità d’Ambito, Aato 3, 4 e 5, la Regione e il Commissario straordinario alla Ricostruzione, senatore Castelli, per un intervento che consentirà di far fronte allo spreco d’acqua con sistemi di controllo e verifica tecnologicamente innovativi". Un impegno concreto e strutturale, secondo Gentilucci che evidenzia come sia necessario fare di tutto per regolare e ottimizzare l’uso dell’acqua, anche perché "sprecare di meno significa pagare di meno". Sono anche in programma interventi strategici, in fase di realizzazione o di progetto. La priorità è il completamento dell’Acquedotto del Nera, inserito nell’Anello Acquedottistico antisismico dei Sibillini. Altrettanto importanti sono gli interventi per il completamento e potenziamento dello schema idrico di Castreccioni, con realizzazione di un serbatoio di estremità, incremento della capacità di accumulo presso il potabilizzatore e raddoppio della condotta di adduzione esistente, che garantiranno 500 litri al secondo di acqua potabile rispetto agli attuali 300. Nel medio lungo periodo, previsto l’intervento "Water for coast", la realizzazione di una condotta adduttrice che dallo stacco di Albanacci di Castelfidardo, porterà acqua ai comuni di Recanati, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena e Civitanova. Strategica, infine, l’attività di studio della disponibilità idrica dal complesso idrogeologico della Dorsale Carbonatica di Cingoli, anche tramite sondaggi e prove di emungimento in corso di autorizzazione, contestualmente al completamento dei lavori di potenziamento del sistema di emungimento da pozzo di Apiro. In corso di realizzazione, infine, l’ammodernamento dell’impianto di potabilizzazione ’Ceccarani’ di Tolentino, in grado di trattare - in caso di necessità - le acque prelevate dall’invaso Le Grazie. E si lavora per arrivare al gestore unico rispetto alle sei aziende di gestione attuali (Acquambiente Marche Apm, Assem, Assm, Astea e Atac) il cui fatturato ammonta a 60 milioni di euro.

f. v.