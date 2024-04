Corsa dei Quartieri, commercianti all’opera

Anche l’associazione dei commercianti, Centriamo, è stata coinvolta nell’organizzazione della Corsa dei Quartieri. Nei negozi saranno disponibili in vendita i biglietti della lotteria di beneficenza, a favore di quattro realtà che da sempre operano per gli altri: Croce Verde, Avis, Ant e Aido. Il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, coordinatore dell’evento, ha ricevuto insieme al presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, il direttivo dell’associazione dei commercianti Centriamo. C’erano la presidente Debora Pennesi, Vittoria Sbrascini, Annalisa Turchi, Luigi Grassi e Vanilla Sbrascini. "Saranno al nostro fianco in questo evento – ha spiegato il consigliere Turchi – soprattutto per quanto riguarda la lotteria di beneficenza che quest’anno sarà a favore di ben quattro associazioni. I commercianti, e per questo li ringrazio sin da ora a nome mio e di tutta l’amministrazione, ci aiuteranno nella vendita dei biglietti, precisamente 16 mila al costo di 2,50 euro l’uno. Stiamo ultimando la raccolta dei premi poi procederemo con la stampa. Appena saranno disponibili renderemo pubbliche tutte le attività commerciali nelle quali sarà possibile acquistarli". Verranno organizzati anche dei banchetti in centro, dove sarà possibile acquistare i biglietti. "Sostenere le associazioni di volontariato della nostra città è per noi un onore – ha detto Debora Pennesi –. Quando il consigliere Turchi mi ha proposto la collaborazione abbiamo subito accettato. Saremo in molti e tutti faremo la nostra parte". La Corsa dei Quartieri andrà in scena domenica 26 maggio, presso l’ippodromo Mori. Coinvolte, quest’anno, tantissime associazioni del territorio per un evento che nella passata edizione ha registrato numeri importanti e grande successo: oltre 3 mila persone all’ippodromo, tante famiglie e bambini. "È lo spirito giusto, lo spirito di una città unita che collabora e dialoga per dar vita ad un evento che abbraccia la solidarietà, la cultura ed il turismo", ha concluso Troiani.

Chiara Marinelli