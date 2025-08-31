Corsa per un posto in Consiglio. Fuoco amico e derby di preferenze, i duelli sulla strada per Ancona

Chiusi i termini per la presentazione delle liste, la partita delle elezioni regionali entra nella fase più calda. Sei i candidati alla poltrona di presidente della Regione Marche – Francesco Acquaroli per il centrodestra, Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta di Democrazia sovrana e popolare, Lidia Mangani del Pci, Beatrice Marinelli di Evoluzione della rivoluzione e Francesco Gerardi di Forza del Popolo –, diciotto le liste in campo e 107 gli aspiranti consiglieri in provincia di Macerata. Tra questi ultimi parte una battaglia a colpi di preferenze che vede in campo anche diversi sindaci, assessori e consiglieri comunali, con derby e sfide senza esclusione di colpi.

I SINDACICinque i primi cittadini in campo: quattro per il centrodestra e uno per il centrosinistra. Sindaco della città più popolosa della provincia, il civitanovese Fabrizio Ciarapica è in campo con Forza Italia. Corre con la casacca dell’Udc, invece, il fiuminatese Vincenzo Felicioli. Lista civica, infine, per Paolo Teodori (Ripe San Ginesio) e Giuseppina Feliciotti (Cessapalombo), schierati con I Marchigiani per Acquaroli. Sull’altro fronte, il Partito democratico si affida a Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano, che appena un anno fa ha conquistato il suo terzo mandato. Da segnalare, nel centrodestra, anche la presenza dei vicesindaci di Macerata e San Severino, Francesca D’Alessandro (Fratelli d’Italia) e Jacopo Orlandani (Civici Marche).

IL DERBY NEL CAPOLUOGOSe la sfida principale sarà tra Acquaroli e Ricci, non si contano i duelli a colpi di preferenze all’interno dei singoli partiti o schieramenti. A Macerata, per esempio, l’ex sindaco e consigliere regionale uscente Romano Carancini (Pd) dovrà vedersela anche con colei che per anni è stata la sua vice e braccio destro, Stefania Monteverde, capolista, della civica Matteo Ricci Presidente. Sono della partita, nel centrosinistra del capoluogo, anche Massimiliano Bianchini (Avanti con Ricci), Ulderico Orazi (Progetto Marche) e Roberto Cherubini (Cinque Stelle): un derby anche in ottica elezioni comunali del 2026. Discorso analogo nel centrodestra, che nel capoluogo vede solo candidate donne: Anna Menghi (Lega), Francesca D’Alessandro (FdI), Barbara Antolini (FI), Antonella Fornaro (Udc) e Sabrina De Padova, consigliera comunale in rotta con Parcaroli ma candidata con Noi Moderati.

FORZA ITALIA, FUOCO AMICOIn campagna elettorale, di solito, i panni sporchi si lavano in casa. In Forza Italia, invece, è guerra aperta tra i due candidati di maggior peso: il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e il consigliere regionale uscente di Camerino Gianluca Pasqui. I due hanno duellato a colpi di comunicati stampa sulle terme di Sarnano, ed il litigio è solo la punta dell’iceberg, con l’ex sindaco di Camerino che sta cercando di fare proseliti anche a Civitanova, in casa del rivale. Ciarapica – che anche cinque anni fa aveva tentato la strada per Ancona, beffato però proprio da Pasqui – si gioca il tutto per tutto: confermato tre anni fa alla guida di Palazzo Sforza, in caso di elezione interromperebbe il suo mandato con due anni di anticipo, consegnando le chiavi del Comune al suo vice Claudio Morresi prima del voto anticipato. Se le cose dovessero invece andare male, rischierebbe di trovarsi a governare una polveriera.

IL CASO CALDARONIUn primo strappo, a Civitanova, si è già consumato con la candidatura di Francesco Caldaroni nella lista Civici Marche. L’assessore, infatti, è uno storico volto di Fratelli d’Italia, ma non trovando spazio nella lista della Meloni ha trasferito armi e bagagli nella civica pro Acquaroli. Il tutto con FdI che a Civitanova presenta il consigliere uscente Pierpaolo Borroni, sicuramente non entusiasta della mossa di Caldaroni. Rimanendo a Civitanova, da segnalare la parabola di Silvia Squadroni: candidata a sindaco nel 2022 in aperta contrapposizione al centrodestra, ora corre nella civica I Marchigiani per Acquaroli.