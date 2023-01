Corsi alle vie legali, ma c’è un nuovo incarico

di Franco Veroli

"Amo troppo la sanità. Certo è il mio lavoro, ma è soprattutto una passione, che mi spinge a fare sempre di più e meglio per garantire il diritto alla salute. Non sarà certo una commissione romana a spegnerla". Dopo l’amarezza, Daniela Corsi, ex direttrice dell’Area vasta 3 di Macerata, in fase di scioglimento (arriverà l’Azienda sanitaria territoriale), è più combattiva che mai. "Rispetto alla mia esclusione dall’elenco degli idonei a occupare l’incarico di direttore generale di azienda sanitaria, decretata da una commissione del ministero della Salute – afferma –, tramite i miei legali sto portando avanti quella che considero una battaglia giusta contro un provvedimento ingiusto. Per questo ho deciso di fare ricorso al giudice del lavoro".

Una carica alimentata, tra l’altro, dai tanti attestati di stima ricevuti in questi giorni. "Mi hanno scritto in tantissimi – medici, infermieri, amministrativi e tanti altri operatori dell’Area Vasta – esprimendo parole di elogio che mi hanno toccato il cuore. Del resto, questi due anni da direttrice hanno rappresentato per me un’esperienza straordinaria, sia dal punto di vista professionale, sia – in particolare – dal punto di vista umano". Anche perché, è il caso di ricordarlo, sono stati gli anni della pandemia da Covid, una situazione inedita da affrontare, tanto più complessa alla luce delle carenze già esistenti nel sistema, specialmente sul fronte del personale. "In uno scenario come questo – sottolinea la Corsi – ho visto lo straordinario impegno profuso da tutti, ognuno si è speso fino all’ultimo, dando il meglio di sé". Quanto alle recenti "pagelle" assegnate ai direttori di Area Vasta, in base alle quali è risultata al penultimo posto, specifica: "È vero che siamo andati fuori budget. Ma quando mi sono insediata, a metà dicembre 2020, l’Area Vasta 3 era in sofferenza anche sul fronte della strumentazione e delle apparecchiature. Abbiamo fatto acquisti importanti, che abbiamo ritenuto indifferibili per garantire servizi di qualità. Quanto agli obiettivi sanitari, sono stati raggiunti in entrambi gli anni della mia direzione, cosa che non era accaduta in precedenza". Una professionalità di cui la giunta regionale ha tenuto conto, visto che ha già assegnato alla Corsi un incarico nel Dipartimento Salute dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars). "La dottoressa Corsi, vista la professionalità e la grande esperienza maturata può fare tutto", afferma Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità. Intanto è in fase di preparazione il bando per il concorso attraverso il quale saranno scelti i cinque direttori delle Ast (Aziende sanitarie territoriali locali). La pubblicazione è prevista entro la metà di gennaio e le procedure dovrebbero essere concluse entro il mese di marzo. Fino a quel momento, la fase di transizione sarà gestita dai commissari straordinari nominati dalla giunta regionale, per Macerata Antonio Draisci.