Corsi Cavour e Cairoli: cercansi operatori per il mercatino natalizio

Cercasi soggetti interessati alla realizzazione di un mercatino natalizio in corso Cavour e corso Cairoli. Il Comune, infatti, ha pubblicato un avviso relativo alla raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di un mercatino natalizio, in una domenica a scelta fra il 10 e il 17 dicembre. Alla manifestazione di interesse potranno candidarsi associazioni eo imprese che abbiano una consolidata esperienza in organizzazione di eventi e manifestazioni della natura oggetto dell’indagine di mercato in questione, dotati di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio e partita Iva. Gli operatori interessati a partecipare, possono presentare la propria candidatura compilando e inoltrando via Pec il Modello 1 scaricabile al link www.comune.macerata.it all’indirizzo: comune.macerata.attivitapr[email protected] entro e non oltre le 23:59 dell’8 ottobre.