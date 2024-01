Corsi di cultura e arte: le domande

Definito il programma dei corsi che faranno parte dell’offerta relativa all’Unimacsi e Unimini di Montecassiano, organizzati in sinergia con la locale Pro Loco e altre realtà associative del territorio. Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune allo 0733.299863 da lunedì a sabato (dalle 9 alle 13.30) e tra le proposte, che spazieranno tra arte, cultura e scienza, figurano dei percorsi su: informatica e cittadinanza digitale, mentalizziamo-conosci la tua mente, curiosando nelle vite degli altri (gossip culturale), lo yoga della risata con le sibille ridente, stampo in 3D, fotografia, alimentazione-principi nutritivi e diete, momenti e temi di storia montecassianese, punto croce (corso pomeridiano), attivazione bioenergetica (corso pomeridiano) e infine laboratori creativi. I corsi verranno attivati in una unica sessione a partire dal 22 gennaio e saranno a numero chiuso. Possono iscriversi tutti i cittadini a prescindere dall’età e dal titolo di studio, con una quota di adesione fissata a 10 euro per ciascun corso. L’attivazione è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di cinque partecipanti e per le offerte a numero chiuso verrà data precedenza ai residenti a Montecassiano. I corsi Unimacsi si terranno generalmente in orario serale (delle 21 alle 23), nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, mentre quelli Unimini verranno svolti al pomeriggio (dalle 16.30 alle 18) nella giornata di sabato.