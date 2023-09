Corsi di ginnastica per la terza età a Morrovalle: iscrizioni lunedì 25

Scaldano i motori i corsi di ginnastica a favore della terza età, organizzati dall’amministrazione comunale, insieme alla "Città di Morrovalle Asd". L’avvio è fissato per il 3 ottobre con termine il 30 maggio del prossimo anno e le lezioni si terranno tutti martedì e giovedì nei locali della ludoteca di via Tiziano a Trodica, in cinque turni, tre mattutini e due pomeridiani: dalle 8 alle 8.55, 9-9.55, 10-10.55, poi dalle 18 alle 18.55 e infine dalle 19 alle 19.55. Sono ammessi a partecipare tutti i pensionati di età superiore ai 65 anni residenti a Morrovalle e le iscrizioni si effettueranno esclusivamente il 25 settembre dalle 8.30 alle 10.30 presso la ludoteca.