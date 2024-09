Corsi di teatro per tutte le età: "Un’esperienza che fa crescere"

Al via i corsi di teatro per tutte le età. La Compagnia Valenti organizza per il terzo anno, lezioni di recitazione che si svolgeranno a Treia tutti i giovedì, da ottobre a giugno, nell’Aula multimediale, in via Cavour. Corsi distinti per età e per orario, affidati alla direzione artistica di Francesco Facciolli. Le categorie saranno due: Junior, dai 7 ai 17 anni, dalle 17,30 alle 19 e Senior, dai 18 anni, dalle 21 alle 23. I corsi termineranno con uno spettacolo. "Un esperimento che ha dato esiti positivi fin da subito – afferma il presidente della compagnia Valenti Fabio Macedoni – sia per l’amore che Treia ha sempre avuto ed ha per il teatro sia perché la nostra compagnia crede in tale iniziativa; c’è fame di teatro, c’è molta effervescenza in ogni scuola di ordine e grado per i corsi di teatro, c’è necessità di far crescere i giovani con l’esperienza teatrale, che solo un percorso siffatto sa dare in maniera così efficace e che risulta di estremo beneficio in tutte le fasi della crescita. In ultima analisi, c’è anche il desiderio di aggregare nuove persone giovani alla nostra attività teatrale". L’iniziativa, chiamata Treia Nuovi Teatri, ha trovato la sensibilità dell’amministrazione:"Siamo fortemente convinti della validità di questa disciplina, che dovrebbe essere curricolare nelle scuole italiane – sostiene il vice sindaco David Buschittari – e su sollecitazione della compagnia Valenti, abbiamo anche reperito risorse per finanziare corsi di teatro nell’Istituto Comprensivo Paladini di Treia". Di questo ne è convinto anche Facciolli: "Il teatro è qualcosa che può diventare nutrimento per tutti. Le mie esperienze con le scuole sono piene di esempi stupendi di come il teatro e le sue espressioni siano fondamentali per lacrescita di ogni persona".

Gaia Gennaretti