Corsi di vela per i bambini della Medi

Domani e dopodomani il Circolo Vela Porto Recanati ospiterà i bambini dell’istituto comprensivo Medi grazie al progetto "Vela Scuola", che va avanti dal 2016. Il programma vedrà coinvolti gli alunni delle classi di quarta elementare che, con l’aiuto degli istruttori Fiv Bruno Aristei e Francesco Klinger, assisteranno a lezioni praticate su come si arma una barca a vela.

L’iniziativa sarà composta da attività sia teoriche, in aula, che pratiche, in mare. Ma l’obiettivo fondamentale sarà lo sviluppo di una cultura nautica tra gli studenti. "Per raggiungere questo scopo, le lezioni teoriche saranno tenute dal professore Giuseppe Perfetti – spiega in un comunicato il circolo portorecanatese –, che oltre a essere un insegnante è anche istruttore Fiv e giudice federale. E le attività verranno sviluppano in quattro fasi: la scoperta e la ricerca attraverso le materie scolastiche, della cultura sportivo-marinara, l’instaurazione dei modelli corretti di vita sportiva, lo sviluppo di una coscienza ambientale e l’acquisizione di conoscenze e abilità. I nostri corsi di vela riapriranno il 17 giugno, così come ripartirà quel giorno il campus estivo organizzato in collaborazione con la cooperativa il Faro".