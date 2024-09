Corsi di yoga a Santa Maria Apparente con l’Unitre

Prende il via a ottobre una nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune e l’Università delle tre età: corsi di pilates-hatha yoga e kundalini yoga. Inizieranno il primo ottobre e termineranno il 31 marzo e si svolgeranno il lunedì mattina e il martedì pomeriggio nel salonee del centro civico di via Crivelli, a Santa Maria Apparente. Per l’iscrizione è possibile rivolgersi alla sede Unitre, in via Mandela al liceo scientifico Da Vinci; la segreteria è aperta dalle 16 alle 18.30, informazioni al 339.4275942 e al 371.5634415. "L’associazione Unitre – dice la presidentessa Marisa Castagna (nella foto con l’assessore Claudio Morresi e la collaboratrice Maria Grazia Campugiani) – organizza corsi che coinvolgono molti utenti, le sessioni raccolgono un notevole numero di frequenze. In tanti erano rimasti in attesa di iscriversi e, viste le numerose richieste, abbiamo pensato di ampliare la nostra offerta. Un ringraziamento va all’amministrazione e all’assessore Morresi per aver accolto le nostre richieste di avere una sede a Santa Maria Apparente". Il progetto dell’Unitre, con la compartecipazione economica del Comune "va incontro a una particolare richiesta del quartiere dove mancavano iniziative del genere – spiega Morresi –. I benefici legati alla pratica sportiva non si limitano al benessere fisico; ritrovarsi in palestra è un modo per socializzare, condividere interessi e creare occasioni ricreative".