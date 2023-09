Corsi d'intrattenimento al Centro Anziani di Civitanova: Al via!

Iniziano i corsi d’intrattenimento al Centro sociale Ricreativo Culturale Anziani di via Carnia. Nei mesi autunnali ci si potrà cimentare in diverse attività organizzate, tutte gratuite, come pasticceria, pittura, scacchi, balli e king. Il corso di pasticceria per principianti, a cura di Angela Di Mauro, si terrà dalle 16.30 alle 18 di domani e per tutti i giovedì successivi. L’obiettivo é "avvicinarsi e conoscere il mondo della pasticceria partendo dalle basi", dicono gli organizzatori. Via anche al corso di pittura per principianti "su stoffa e non solo" , organizzato dalla pittrice Renata Marchelli. In questo caso, l’iniziativa é già in corso, essendo partita lo scorso lunedì e si consumerà tutti i lunedì dalle 16 alle 18. Giuseppe Caputo tiene invece il corso di primo livello di scacchi, attivo tutti i lunedì di settembre, ottobre, novembre e dicembre dalle 16 e il corso di secondo livello, in calendario ogni martedì fino a novembre, dalle 17.30 in poi. Sempre Caputo é l’insegnante del corso di King, in programma ogni venerdì, fino a dicembre, dalle 16.30 alle 18.30. L’attività proseguirà anche nel 2024 e per partecipare é necessario presentare il modulo di richiesta alla segreteria. In via Carnia, spazio anche a uncinetto e ricamo, balli di gruppo e ginnastica dolce. In quest’ultimo caso é richiesta una piccola quota d’iscrizione.

f. r.