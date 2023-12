Corsi e laboratori per tutte le età. Si parte a gennaio

Da gennaio, a Tolentino, l’associazione "Pandora Scuola di Lingue e Culture" proporrà corsi e laboratori didattici per bambini, ragazzi e adulti. Saranno attivi il servizio di aiuto compiti in piccoli gruppi per la primaria e secondaria, corsi e laboratori di lingua straniera per alunni delle scuole e per adulti (inglese: laboratorio per bambini dell’infanzia e della primaria, conversazione adulti, francese base per adulti) e un laboratorio di archeologia per primaria (dall’Antico Egitto a Roma). Previsto per sabato 13 gennaio, alle 16, l’open day per poter scoprire i corsi e procedere con le iscrizioni. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e le attività si terranno nei locali di Fabrica City (ex magazzino delle Ferrovie, accanto alla stazione). Per informazioni, costi e iscrizioni contattare la coordinatrice, Laura D’Andrea, al 3342114508 o la segreteria Pandora al 3280654928 o scrivere una mail a associazione@pandorascuola.it. Pandora Scuola di Lingue e Culture, fondata nel settembre 2017, è un’associazione culturale con sede a Macerata composta da insegnanti qualificati e con esperienza nell’ambito dell’educazione a minori e adulti.