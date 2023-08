Corsi gratuiti di scacchi rivolti ad allievi dai 6 anni in su, si parte a settembre L'Asd Circolo Scacchi Recanati offre corsi gratuiti di alfabetizzazione al gioco degli scacchi per allievi dai 6 anni in poi, con 4 lezioni al mese fino a marzo. Max 20 allievi per ogni corso.