Corsi gratuiti, l’entroterra si tuffa in piscina

Boom di ingressi, quest’estate, alla piscina comunale di San Ginesio. Complici il grande caldo e il finanziamento Pnrr, che ha consentito di offrire un pacchetto di corsi di nuoto, fitness, ambientamento in acqua e ginnastica dolce gratuiti per bambini sotto i 12 anni, over 65, disabili e donne in gravidanza. Da giugno al 16 agosto sono stati contati circa 3mila ingressi di queste categorie definite fragili per 1.085 utenti, di cui 839 under 12, 145 over 65, 24 donne incinte, 65 diversamente abili. A questi si sommano altri 880 ingressi di soggetti non fragili. Hanno aderito la casa di riposo di Sant’Angelo in Pontano, Basket Tolentino, Glatad, ProssimaMente di Tolentino, la Pars di Montefortino, l’Anffas Sibillini, l’associazione Monti Azzurri di Loro Piceno e Piombini-Sensini di Macerata. L’ottenimento dei fondi, tramite un bando vinto dal Comune, è stato possibile grazie alla volontà dell’amministrazione e all’impegno dell’ufficio tecnico capitanato dalla responsabile Isabella Tonnarelli. Sono state rinnovate le attrezzature quali corsie, ombrelloni, lettini, sedie, dispositivi medici per l’infermeria, e una sedia a rotelle galleggiante tipo "Job".

Il servizio ha incluso la presenza in piscina, oltre dell’assistente bagnanti, anche di altre figure come istruttori di nuoto, operatori sociosanitari, coordinatori, un segretario addetto all’accoglienza e al punto di ristoro. La gestione della struttura è stata affidata alla cooperativa "539 Rescue" di Corridonia, con circa 40 dipendenti tra bagnini e istruttori. Il presidente è Giorgio Ercolani. "Grazie allo sforzo congiunto con l’amministrazione, la piscina di San Ginesio per tutta l’estate 2024 è stata un punto di riferimento nell’entroterra maceratese – afferma la cooperativa –. Siamo tutti pienamente soddisfatti dei numeri ottenuti e della straordinaria partecipazione del pubblico". "La piscina è da sempre un punto di riferimento, una delle pochissime strutture scoperte del territorio – afferma il sindaco Giuliano Ciabocco –, in un punto strategico. Ma quest’anno c’è stato il boom, con gente da tutto il comprensorio, anche da Macerata. E a fare la differenza sono stati i servizi, le finalità sociali. Il prossimo anno sarà dotata ancora di più servizi".

Non finisce qui infatti. Il finanziamento Pnrr è di 850mila euro totali e prevede lavori che inizieranno a ottobre, con la completa rimodulazione degli spazi interni: ristrutturazione degli spogliatoi, efficientamento energetico, nuovo impianto di riscaldamento e realizzazione di una vasca interna che consentirà l’utilizzo dell’impianto anche nel periodo invernale per ginnastica dolce e riabilitazione."Per la stagione estiva 2025 la piscina sarà quindi completamente rimodernata e soprattutto destagionalizzata" anticipa l’architetto Tonnarelli.

Lucia Gentili