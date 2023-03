Corsi per aiutare a creare imprese giovanili innovative

Sono tre i percorsi formativi organizzati dall’Università di Macerata nell’ambito di "Estro Net4u", il progetto formativo pilota della regione Marche, realizzato in partnership con Mich incubatore certificato di imprese, DigitalSmart e StartApp e rivolto ai giovani che vogliono veder concretizzare la propria idea innovativa in una start up. I tre corsi (CreativaMente di 30 ore, Leadership di 12 ore e Idee in pratica di 15 ore) che saranno svolti nei mesi di aprile e maggio, saranno incentrati sulla creazione di impresa innovativa nell’ambito dell’editoria musicale digitale, sulla gestione del lavoro di gruppo e strutturazione della leadership e, infine, sulla gestione del processo creativo per rendere concreta un’idea di business, cercando anche i fondi per realizzarla. Per iscriversi ai corsi c’è tempo fino al 20 marzo. Per maggiori informazioni e iscrizioni collegarsi al sito https:progettoestro.itcorsi-unimc.