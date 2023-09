"Corsi per trovare camerieri e cuochi"

"Eh sì. Abbiamo impiegato circa un anno di tempo prima di trovare un aiuto cuoco e un direttore di sala per rinforzare il nostro staff attuale. Non è stato facile. Al momento sono in prova, ma sembra proprio che si vada nella giusta direzione. Ancora cerchiamo una segretaria per la gestione degli eventi. Speriamo bene". L’imprenditore maceratese Luca Giustozzi, presidente di Federalberghi Marche, titolare del Cosmopolitan di Civitanova, del Parco Hotel di Pollenza e dell’Hotel Recina a Montecassiano, spiega con una battuta la difficoltà che investe il settore turistico-alberghiero e quello della ristorazione nel reperire figure professionali di cui c’è un grande bisogno. "Chiusa la stagione estiva – spiega – c’è qualche disponibilità in più, ma ci sono carenze strutturali. Sento quotidianamente albergatori e ristoratori e tutti lamentano quanto sia difficile reperire personale. Tra camerieri, aiuto cuochi e altro, sono davvero tanti i posti vuoti da coprire". Naturalmente, il problema va affrontato con una logica di breve–medio periodo per cercare di dare una risposta strutturale, tale cioè da individuare un percorso che garantisca il personale di cui c’è bisogno, qualificato per la mansione che è chiamato a svolgere. E questo, ovviamente, non si improvvisa. "Ormai da tempo c’è piena consapevolezza di queste difficoltà – prosegue Giustozzi –. Non a caso, anche come Federalberghi, ci stiamo muovendo in una duplice direzione. Da una parte abbiamo avviato contatti con gli Istituti Alberghieri per pensare e attuare insieme progetti mirati; dall’altra noi stessi ci stiamo organizzando per istituire dei corsi di formazione specifici". Un modo, insomma, per supportare un settore strettamente legato ad una delle risorse più importanti della nostra realtà, vale a dire il turismo. In tanti arrivano dall’estero e da altre parti d’Italia: è bene che, in una logica di accoglienza attiva i servizi funzionino al meglio.