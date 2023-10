Corsi rassegna le dimissioni da direttrice generale dell’Ast

Daniela Corsi ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da direttrice generale dell’Ast di Macerata. È il primo passo formale per procedere alla sua sostituzione, dopo che il tribunale di Roma, accogliendo il ricorso in appello del ministero della Salute, l’ha esclusa dall’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale di azienda sanitaria. Ma è anche un modo per sbloccare l’attività dell’Ast. La Corsi, infatti, non può firmare gli atti, e questo rischia di creare serie difficoltà: da giorni all’albo pretorio non compaiono determine, cioè quegli atti attraverso i quali si prendono le decisioni attraverso le quali si garantisce il funzionamento dell’Azienda. In attesa che la giunta regionale individui il nuovo direttore, cosa che potrebbe accadere anche oggi, visto che è prevista una seduta, sarà Milco Coacci, il direttore amministrativo a prendere le redini dell’Ast di Macerata. Una figura che, fin dallo scorso gennaio, quando venne nominato sub commissario amministrativo dall’allora commissario Antonio Draisci, ha ricoperto un ruolo in continuità e, quindi, conosce la "macchina". Ma è chiaro che questa situazione non può durare a lungo. La scorsa settimana, lo stesso assessore alla sanità, Filippo Saltamartini, aveva assicurato che la nomina del nuovo direttore sarebbe avvenuta in tempi brevi.

f. v.