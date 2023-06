Corsi su vino e miele, tante presenze di giovani interessati

Sono terminati i due corsi dedicati al vino e al miele, iniziative che continuano ad attrarre molte persone, soprattutto giovani. Per il settore vitivinicolo è stata tenuta l’ultima lezione di potatura in vigna che ha chiuso l’omonimo corso organizzato dall’assessorato comunale all’Agricoltura in collaborazione con l’associazione Produttori del Verdicchio di Matelica e l’Istituto Agrario di Macerata. Tutti gli iscritti hanno potuto infatti svolgere una lezione pratica in alcuni vigneti situati località Fonticelle. In località Salomone invece si è tenuto l’esame finale del corso di apicoltura di primo livello organizzato dalla cooperativa Apicoltori montani e dalla Regione Marche, chiusosi con un attestato di partecipazione. Soddisfatto della riuscita di entrambi i corsi si è detto il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani. "Viticoltura e apicoltura sono due settori che rappresentano in pieno la vocazione all’agricoltura del nostro territorio".