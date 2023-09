"Corso a Cingoli: impara a cercare i funghi con esperienza"

Ecco l’autunno, ecco i funghi nei boschi circostanti a Cingoli, in cui la "cerca" è molto praticata. E’ noto che per effettuarla è necessario avere il cosiddetto tesserino che la Regione lascia previo esame, ma soprattutto affidarsi all’esperienza, evitando potenziali disavventure. Per avviare all’esperienza, il Gruppo micologico "Balcone delle Marche" di Cingoli ha programmato un’interessante iniziativa. "Abbiamo organizzato un corso di preparazione al colloquio abilitativo – spiega Alessandro Gigli (nella foto, al centro con i componenti del direttivo del Gruppo) – propedeutico al rilascio dell’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei, come stabilito dalla normativa regionale". Il corso si terrà in questo mese, nlla sede del comitato locale della Croce rossa italiana, da mercoledì 20 al successivo venerdì 29. "Sono previste sei lezioni teoriche, dalle 20 alle 22.30 – precisa Gigli – per un totale di 15 ore". Alla teorìa verrà abbinata la pratica. "Infatti – evidenzia Gigli – una specifica lezione sarà eseguita in ambiente, con attività pratico-ispettiva, svolta direttamente per cinque ore sul luogo della raccolta". Per ogni partecipante al corso, il costo dell’iscrizione è comprensivo della quota di 20 euro. Per iscrizioni e informazioni: [email protected].

Gianfilippo Centanni