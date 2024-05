Corso Cairoli invaso da piante e fiori per la terza edizione di Expo giardino

Oggi corso Cairoli fiorirà con la terza edizione di Expo giardino Macerata. Su iniziativa dell’associazione commercianti Macerata, con la Pro loco, Artigiano in galleria e col patrocinio del Comune che fin dall’inizio l’ha sostenuta, la manifestazione vedrà la via decorata con fiori, piante e accessori da giardino. I residenti sono stati invitati a decorare i propri balconi e le proprie finestre. Con la partecipazione di varie società del settore come vivaisti e ditte di giardinaggio, aziende di attrezzature e accessori per giardino, di piccolo artigianato, prodotti di erboristeria, oggettistica in legno, terrecotte, prodotti naturali e biologici, ce ne sarà per tutti i gusti. Dal mattino alla sera, nel giorno della festa della mamma, corso Cairoli sarà decorato in maniera floreale.